Frp kan behalda varaordførarverv

Onsdag kveld sat Frp, KrF, V, SV og MDG på Osterøy i nye forhandlingar, etter at samtalane mellom Sp, Høgre, Venstre, KrF og MDG braut saman tysdag. Det er allereie klart at valvinnar Frp, som fekk 25 prosent av stemmene, likevel kan sjå langt etter ordførarvervet. – Når fire av partia seier at dei ikkje ønskjer meg som ordførar, måtte me sjå kva me får ut av det. Om me fem blir samde, blir det med Jarle Skeidsvoll som ordførar, seier ordførarkandidat Alf Terje Mortensen (Frp, t.v.)