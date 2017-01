Frokost skal gjøre Brann bedre

SK Brann innfører felles frokost for spillerne i 2017-sesongen, for å oppnå bedre resultater. Spillerne blir pålagt å spise frokost på stadion. – Det er mange små tiltak som dette som gjør at vi kan bli bedre på banen, sier sportssjef Rune Soltvedt til NRK.