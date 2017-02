Frivillige vil namngje «plastkval»

Gjennom den nystarta Facebook-gruppa «Frå vik til vik» har frivillige starta ein dugnadskampanje for å rydda opp i skjergarden. I den samanheng har Arild Halvorsen teke initiativ til å gje den døde gåsenebbkvalen namn. – Kvalen har blitt eit symbol på at me må gjera noko, seier han til BA.