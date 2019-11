Frivillige held vakt i moské

Fleire moskéar har innført tryggleikstiltak etter terrorangrepet i Bærum i august. Vårt Land skriv at det alltid er nokon som stiller seg opp i døra og passar på når andre ber i Bergen moské. Styreleiaren i moskéen seier til avisa at det ikkje er organisert, men at frivillige tar initiativ og held vakt.