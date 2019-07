Frikjent for gruppevoldtekt

To menn i 20-årene ble frifunnet for gruppevoldtekt i Sunnhordland tingrett, det skriver Sunnhordland. De to var tiltalt for gruppevoldtekt av en jevngammel kvinne i mars 2015. Den ene av dem var også tiltalt for oppbevaring seksualisert video - og ble i tingretten dømt for dette.