Frikjent etter kranvelt på Fantoft

En 54 år gammel mann er i Gulating lagmannsrett frikjent for ansvar etter at en 40 meter høy kran veltet på en byggeplass på Fantoft i Bergen i februar 2016. Mannen var fører av kranen og er også frikjent for erstatningsansvar. Fem personer ble skadet i ulykken.