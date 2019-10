Det var Bergens Tidende som først meldte om frifinnelsen.

4. august 2018 ble en tekstilbutikk i Odda sentrum ranet av en gjerningsmann med kniv. Raneren tok med alle kontanter i en plastpose, før han stakk av.

Kort tid etter ble en mann i 20-årene pågrepet. Politiet hevdet at funn i leiligheten hans styrket mistanken om at det var er han som stod bak ranet.

Mannen har vært varetektsfengsel i i 491 dager.

Men nå har Gulating lagmannsrett slått fast at mannen mest sannsynlig ikke står bak ranet. Mannen er frifunnet.

Mener bevisene ikke holder

I dommen kommer det fram at lagmannsretten mener bevisene viser at det er mer sannsynlig at en annen person ranet butikken. Rettens klare oppfatning er at ranstiltalen ikke burde vært fremmet for domstolene.

Er ferdigsonet

I vår ble mannen dømt til tre år i fengsel i Hardanger tingrett. Dommen gjaldt ranet og andre forhold.

Lagmannsretten har kommet frem til at ni måneders fengsel er en passende straff. Siden mannen allerede har vært varetektsfengslet i nærmere 500 dager er han ferdigsonet.

Den lokale mannen slipper også å betale oppreisning til jenta som var på jobb da butikken ble ranet, og andre erstatnings- og inndragningskrav, skriver BT.

Ransutbyttet på 32 400 kroner er ifølge dommen aldri funnet.