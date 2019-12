Fri flyt på fleire fjellovergangar

Uvêr har halde fleire fjellovergangar stengde i natt. På fv. 7 over Hardangervidda var det kolonnekøyring for alle køyretøy og fv. 50 mellom Hol-Aurland var stengd. Klokka 06 er begge opna for fri ferdsel. Vegen over Vikafjell er framleis stengd på grunn av uvèr.