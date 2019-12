Fri ferdsel over Haukelifjell

E134 over Haukelifjell er nå åpnet for fri ferdsel etter kolonnekjøring. Riksvei 13 over Vikafjellet åpnes for kolonnekjøring fra klokken 10.30. Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt og blir ikke åpnet igjen i dag.