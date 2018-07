Fremdeles kokevarsel for 1600

1600 husstander i området rundt Nygårdshøyden må fremdeles koke vannet. Vannprøver tatt i dag viser ikke tilfredsstillende vannkvalitet, og kokevarselet vil dermed vedvare gjennom helgen. Vannet ble forurenset etter et vannledningsbrudd i Møllendalsveien, og det ble blant annet funnet tarmbakterier i vannet tidligere denne uken. Bergen kommune opplyser at de vil fortsette å ta prøver gjennom helgen, og at berørte beboere vil få tekstmelding når kokevarselet oppheves.