Fregatten blir ikke hevet før jul

Helt siden KNM «Helge Ingstad» sank dypere i Hjeltefjorden 13. november, har Forsvaret fryktet at havaristen skal gli ut og synke enda dypere.

Værforholdene i Øygarden har gjort bergingsarbeidet svært krevende, fordi vinden fører til bevegelser i fregatten. Forsvarsmateriell har derfor vært nødt til å avbryte arbeidet flere ganger og i lange perioder av sikkerhetshensyn.

Nå bekrefter Forsvarsmateriell at fregatten ikke blir hentet opp før tidligst 25. desember.

– Væromslaget de siste dagene har vært en medvirkende årsak til en forskyvning i tidsplanen for heving og transport av fartøyet, sier flaggkommandør Thomas Wedervang i en pressemelding.

Bevegelser i fartøyet

Så sent som onsdag morgen meldte Forsvaret at værforholdene har ført til bevegelser i fregatten.

Værforholdene gjør at dykkere ikke kan arbeide på fregatten, men sikringene på fregatten har blitt inspisert med en undervannsrobot, såkalt ROV.

I forrige uke ble fregatten sikret ytterligere ved hjelp av kjettinger.

– Vedlikehold av sikringer og eventuell forsterkning av sikringer vurderes fortløpende, skriver Forsvaret i en pressemelding onsdag morgen.

KRANBÅTER: To kranbåter skal brukes til å heve fregatten. Her brukes «Rambiz» i arbeidet med sikre fregatten med kjettinger. Søsterskipet «Gulliver» seiler til Tyskland denne uken, og kommer tilbake rett før jul. Foto: Kystverket

Sender kranbåt til Tyskland

Etter planen skal fregatten heves ved hjelp av kranbåtene «Gulliver» og «Rambiz».

På grunn av utsettelsen av hevingen vil «Gulliver» sendes til et annet oppdrag i Tyskland, før skipet skal returnere til Hjeltefjorden.

– Gulliver returnerer etter planen rett før jul. Det er imidlertid alltid forbehold i slike komplekse operasjoner, og tidspunktene må ses på som retningsgivende, sier Wedervang i pressemeldingen.

De to kranbåtene har vært på Hanøytangen på Askøy i flere uker allerede. «Rambiz» har blitt benyttet i arbeidet med å sikre fregatten med kjettinger.

Samtidig har det blitt jobbet med forberedelser til hvordan de to kranbåtene skal heve fartøyet. Forsvaret skriver at disse forberedelsene har lagt et godt grunnlag slik at man raskt kan gå i gang med hevingen i romjulen.

Videre understreker Wedervang bekymringen for at KNM «Helge Ingstad» skal skli ut på dypere vann.

– Vår bekymring vil vedvare helt til fartøyet er hevet og kommet til Haakonsvern orlogsstasjon, sier Wedervang.

Militært område til 31. desember

Helt siden fregatten kolliderte med en oljetanker 8. november, har området blitt regnet som et militært område.

Det innebærer blant annet ferdselsforbud i et område på 500 meter på land og 1000 meter på sjø i alle retninger rundt havaristen. I tillegg er det restriksjoner i luftrommet.

Kort tid etter fregattulykken ble det antydet at bergingsoperasjonen ville ta tre uker. Men det kan tyde på at Forsvaret regnet med det kunne ta lenger tid.

15. nobember ba NRK om å få filme fregatten med drone fra luften. Den gang var tilbakemeldingen at flyforbudssonen var satt frem til 31. desember.