Fregatt og tankbåt kollidert – stor redningsaksjon

Klokken 04.03 fikk Hovedredningssentralen melding om at en fregatt og en tankbåt hadde kollidert rett utenfor Stureterminalen i Øygarden i Hordaland.

– Fregatten mistet styring og kontroll og drev på land med 137 personer om bord. 127 personer av disse er nå evakuert, og 10 av mannskapet er igjen, sier vakthavende redningsleder ved HRS, Eirik Valle.

De ti personene som er igjen på fregatten er der for å holde kontroll på fartøyet. Det var 23 personer om bord på tankbåten og alle som var om bord der er ok, sier Valle.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. STURETERMINAL: Det er 137 personer som er evakuert. Syv personer skal være skadet, men ikke alvorlig ifølge HRS.

Syv personer skadet

Båten har et mannskap på 137 personer. Syv av disse er skadet.

– Det er rapportert om syv skadde, men det var ikke nødvendig å evakuere dem, så vi regner med det har vært mindre skader, sier Valle.

Brannvesenet sier de har folk på vei.

– Fregatten ligger inne i fjæresteinen med en stor slagside, sier brannvakta i Hordaland, Ole Jakob Hartvigsen.

Politiet skriver i en pressemelding at det ikke er fare for at tankbåten vil synke eller ta inn vann.

Det er flere fartøyer, slepebåter og redningsskøyter, i tillegg til to redningshelikoptere som har etablert et mottak ved Stureterminalen. Alle om bord i KNM Helge Ingstad vil bli evakuert hit.

HRS sier de ikke kjenner til om det er oljesøl i området.