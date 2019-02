Fredrik (22) stolte på bilselger – ble svindlet sammen med 24 andre

Bildeler, verktøy og en stylet BMW fyller opp den trange garasjen på Toftøya i Sund kommune i Hordaland. Her bruker bilentusiast Fredrik Titland (22) mye av tiden sin.

Titland har to BMW-er, og i fjor vår skulle han kjøpe en tredje. På Facebook fant han bilen han lette etter, og tok kontakt med selgeren.

De inngikk en avtale om at Titland skulle betale 2000 kroner som et slags depositum for at bilen skulle holdes av. Titland skulle få pengene tilbake dersom noe kom opp, og han ikke kunne kjøpe bilen.

Men da handelen ble brutt, fikk ikke Titland pengene sine tilbake.

Selgeren gjentok at han skulle overføre pengene, men Titland mistet håpet. Selgeren sendte det Titland mener er en fabrikkert kvittering som skal vise at pengene var overført.

BLE SVINDLET: 22 år gamle Fredrik Titland skulle få tilbake depositumet, men han så aldri noe til pengene. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

– Han sendte meg et bilde av at han hadde overført penger. Jeg vet ikke om han har laget det på pc-en eller hva han har gjort, men pengene kom ikke igjennom, sier Titland.

Tiltalt for 25 bedragerier

Nå må mannen som politiet mener har svindlet Titland møte i Bergen tingrett. 24-åringen er tiltalt for 25 tilfeller av svindel på nett.

Blant annet skal han ha tatt imot betaling for en rekke mobiltelefoner, uten at kjøperen har fått telefonene.

– På mange måter er denne saken typisk. Det er mange og relativt små forhold som til sammen utgjør et betydelig samfunnsproblem, sier Gunnar Fløystad, leder for påtaleenheten i Vest politidistrikt.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar til saken fra Ellen Eikeseth Mjøs, 24-åringens forsvarer.

Datakriminalitet går opp

Nye tall fra årsrapporten til politidistriktet viser at vinningskriminalitet som tyverier og innbrudd går ned. Siden 2014 har antallet anmeldte lovbrudd i denne kategorien sunket med 38 prosent.

Samtidig finner de kriminelle veien til internett, typisk i slike svindelsaker.

ADVARER: – Det er en god forholdsregel ikke å betale noe på forhold til privatpersoner på nett, sier Gunnar Fløystad i politiet. Foto: NRK

– Den gamle vinningskriminaliteten – tyverier, innbruddsraid og den slags – er blitt erstattet av kriminalitet på nettet, sier Fløystad.

Han erkjenner at politiet har hatt for lite kunnskap om kriminalitet på nett. Nå har de ansatt flere som skal jobbe med dette. Politiet oppfordrer folk til å anmelde alle slike svindelsaker, selv om de ikke alltid har tid til å prioritere mindre saker.

– Hvem skal stole på hvem?

Fredrik Titland håper at han får pengene sine tilbake.

– Det er ikke noe koselig. Jeg merker det når jeg selv selger deler på nettet. Det er alltid et dilemma. Hvem skal stole på hvem?

Politiet har en klar oppfordring til folk som vurderer å kjøpe ting av privatpersoner på internett:

– Det er en god forholdsregel ikke å betale noe på forhånd til privatpersoner på nett, sier Fløystad.

