Fratatt lappen etter tunnelkaos

Politiet har tatt førerkortet til en mann i 30-årene etter tunnelkaoset på E39 mandag ettermiddag. Mannen førte et norsk vogntog som tok oppi taket i to tunneler. Han ble avhørt på Dokken i Bergen i 17-tiden og vil bli kalt inn til et lengre avhør.