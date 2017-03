Framleis usikkert over fjellet

Rv7 over Hardangervidda er framleis stengd på grunn av uvêr, medan det er innført kolonnekøyring over E134 Haukelifjell. E16 Filefjell og rv52 Hemsedalsfjell er opne for fri trafikk. Rv13 over Vikafjellet og fv50 mellom Hol-Aurland er stengd.