Framleis stengt på fv. 7

Fv. 7 er framleis stengt ved Laupsaneset aust for Øystese fordi eit rasfarleg fjellparti må sprengast og sikrast. Det blir ny vurdering i ettermiddag, opplyser Statens vegvesen. Personbilar vert dirigert forbi staden i tidsrommet 07–09. Elles er det omkøyring via fv. 131 Porsmyrvegen mellom Fyksesundbrua og Øystese. Større køyretøy må i staden køyre E16 via Voss.