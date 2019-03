Framleis stengd fleire stader

Vegtrafikksentralen melder at det framleis er stengd over Hardangervidda, Haukelifjell og mellom Tyin og Årdal. Det er kolonnekøyring over Vikafjellet og mellom Hol-Aurland. Over Hemsedalsfjellet er det no styrt trafikkavvikling.