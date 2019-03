Framleis manuelt arbeid i Hydro

Det er framleis manuell drift ved aluminiumsverka i Årdal og Høyanger, etter at Hydro blei hacka for ei veke sidan. Det krev at fleire folk er på jobb. Til NRK seier Halvor Molland i Hydro at dei ikkje har eit tidsestimat for når dei kan gå tilbake til vanleg drift, men at arbeidet går framover.