Framleis lange køar frå Sotra

Vogntoget som står fast ved Arefjord mellom Straume og Sotrabrua får no hjelp. Køyretøyet sperrar eitt felt, og det er svært saktegåande trafikk, ifølge lyttarar NRK har snakka med. Når klokka er like over 09 strekkjer køen seg forbi Knappskog.