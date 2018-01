Framleis helikopterforseinkingar

Helikoptertrafikken til og frå Nordsjøen er også i dag prega av forseinkingar og kanselleringar. Førebels er to avgangar frå Bergen kansellert, og fire framleis uavklarte, viser heliport si oversikt. Det er såkalla statisk aktivitet, altså fare for lyn og tore, som er årsaka. Heilt sidan tysdag har helikoptertrafikken vore ramma, og dette går ut over totalt nær 3.000 oljearbeidarar langs kysten.