Frådømt retten til å drive selskap

Ein mann som har stått bak fleire firma som har gått konkurs eller blitt tvangsoppløyste, er dømd til to års fengsel for grovt bedrageri, skriv BT. I tillegg blei han dømd til aldri meir kunne drive, eige eller sitje i styrer i selskap. «Retten vurderer at han vedvarende har opptrådt så grenseløst at samfunnet har behov for beskyttelse», står det i dommen.