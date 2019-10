Fotballspillere kolliderte på E39

Fotballspillere fra gutter 14-laget til Nordhordland Ballklub (NBK) var involvert i ulykken på E39 ved Hylkje torsdag kveld, skriver Avisa Hordaland. To spillere og sjåføren ble sendt til Haukeland sykehus, mens to andre spillere ble sendt hjem via legevakten, ifølge avisen. – Situasjonen er fremdeles litt uavklart for en av spillerne, men etter forholdene går det bra, skriver klubben på Facebook.