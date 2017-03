Fortsetter i Festspillene

Trude Drevland trekker seg fra bystyret, komité for miljø og byutvikling og representantskapet i Sparebanken Vest, men fortsetter som kommunens representant i Festspillenes representantskap, melder BA, noe Mikkel Grüner (SV) stusser over. – Hun har vært i styret i Festspillene tidligere og var frontfigur da hun var ordfører. Jeg synes derfor ikke det er påfallende at hun vil fortsette, sier Høyre-gruppeleder Hilde Onarheim.