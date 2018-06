Fortsatte ugjerningen fra cellen

En av de dømte mennene fra Dark-room-saken møtte i dag i retten etter at han skal ha fortsatt å chatte med unge jenter selv om han satt fengslet dømt for overgrep. Aktor la ned påstand om 30 dager ubetinget fengsel for 25-åringen. Forsvarer Fredrik Verling protesterte ikke på det.