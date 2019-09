Barnehageansatt ble anklaget for overgrep og satt to måneder i fengsel – nå henlegges saken

Mannen i 30-årene ble pågrepet for voldtekt av et barn i barnehagen han jobbet i, og etter hvert mistenkt for straffbare handlinger mot totalt 13 fornærmede. Nå henlegger statsadvokaten saken, i strid med politiets ønske.