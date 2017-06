Fortsatt kø på Hylkje

Det er fortsatt lange køer på Hylkje, nå i nordgående retning som følge av asfalteringen som pågår der, kvelden 2. pinsedag. Vegtrafikksentralen sier til NRK at de har bedt entreprenøren om å avslutte arbeidet, og håper at de holder på å pakke sammen, og at trafikken snart kan flyte forbi.