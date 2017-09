Fortalde om vanskeleg oppvekst

Mannen som er tiltalt for overgrep mot sju barnehagegutar i Bergen, fortalde i retten i dag at han sjølv vart utsett for eitt seksuelt overgrep i barndomen, skriv BA. Også i dag fekk tiltalte pusteproblem under forklaringa. Dei sakkunnige greip inn og bad om ein pause då 33-åringen byrja å hyperventilere, skriv BT.