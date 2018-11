Forsvarsministeren møtte mannskapet: – Dette kunne gått mye verre

Både forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen reiste til Haakonsvern i dag for å møte mannskapet som seilte på KNM «Helge Ingstad».

Der fikk de høre dramatiske historier fra kollisjonen i Hjeltefjorden.

– Det gjorde sterkt inntrykk å møte mannskapet. Det er en alvorlig hendelse de har vært gjennom. Historiene om det som skjedde er veldig sterke, sier Bakke-Jensen.

– Var vi nær ved å miste liv på KNM «Helge Ingstad»?

– Ja, dette kunne ha gått veldig mye verre. Men det viser at man er nødt til å drille godt på kriser om bord i et slikt fartøy. Her har veldig mye gått på autopilot. Da ulykken skjedde jobber de ut fra rutiner og god trening, sier han.

PÅ SØSTERSKIPET: Møtet med mannskapet foregikk på KNM «Roald Amundsen», søsterskipet til havarerte KNM «Helge Ingstad». Her er forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Christian Lura

Vet ikke noe om hendelsesforløpet

Både politiet og Havarikommisjonen har startet etterforskning for å finne ut hva som gikk galt da milliardfregatten kolliderte med tankskipet TS Sola tidlig torsdag morgen i forrige uke.

I tillegg har Sjøforsvaret startet sin egen interne gransking av ulykken.

Forsvarsministeren hevder likevel at han ikke har fått høre noen foreløpig forklaring av hendelsesforløpet fra Sjøforsvaret.

– Vi har ikke diskutert det. Av respekt for dem som var involvert, og for arbeidet til Havarikommisjonen, så lar vi dem jobbe med saken, sier han.

Nå mener han vi må vente tålmodig til Havarikommisjonen har kommet med sin konklusjon.

– Dette er også et rettssikkerhetsspørsmål. Vi skal være grundig i etterforskningen etter slike hendelser, slik at vi kan være helt sikre på hva som har skjedd, sier Bakke-Jensen.

Dette skjedde med «Helge Ingstad» tirsdag morgen

Hevingen vil ta tre uker

Sjøforsvaret mener de kan få fraktet KNM «Helge Ingstad» til basen på Haakonsvern i løpet av uke 49.

Dermed kan bergingsoperasjonen fort ta tre uker, dersom alt går etter planen.

«Imidlertid er fremdriften avhengig av mange faktorer, blant annet sikkerheten til involvert personell, værforhold, stabilitet til havaristen og hensyn til miljøet», skriver Sjøforsvaret i en pressemelding.

Det norske selskapet BOA Management er hyret inn til bergingsarbeidet. Det har også DNV GL.

«Planen er å heise fartøyet gradvis opp og overføre det til en nedsenkbar lekter. Lekteren blir deretter slept til Haakonsvern for at fartøyet kan gjennomgås for å ta ut utstyr og foreta vurdering av skadeomfang», står det videre i pressemeldingen.

LIGGER USTABILT: Sjøforsvaret sier det fremdeles er fare for at KNM «Helge Ingstad» kan synke dypere under vann. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

Kan synke dypere

Etter kollisjonen og det påfølgende havariet, ble fregatten sikret med ti vaiere, festet i bolter på land. Natt til i går røk flere av festepunktene, og fartøyet sank dypere under vann.

Sjøforsvaret skriver i pressemeldingen at fregatten ikke kan anses som trygg der den ligger nå.

«Det er fortsatt en risiko for at fartøyet kan skli ut på noe dypere vann. Vi viderefører arbeidet med å sikre fartøyet der det ligger nå», skriver de i meldingen.

Det kommende døgnet kan også været bli en utfordring for bergingsarbeidet. Onsdag kveld er det nemlig ventet at dårlig vær rundt den havarerte fregatten. Vinden skal øke til stiv kuling, som både kan påvirke bølgehøyden og strømningene i området.

– Vinden øker tidlig på ettermiddagen. Den kan komme opp i 15 meter i sekundet. Vindretningen vil være sør til sørøstlig. Bølgehøyden vil da øke opp til en meter i Hjeltefjorden, sa Øyvind Breivik ved Meteorologisk institutt til NRK tirsdag.

UNDER VANN: Nesten hele KNM «Helge Ingstad» ligger under vann. Sjøforsvaret sier det er fare for at fregatten synker enda dypere. Foto: Kystverket

Avviser kritikk om sikringen

Sjøforsvaret har fått kritikk etter at vaierfestene på fregatten røk. Etter å ha sett bilder fra området, mente flere fagfolk at flere av klemmene på vaierne var feilmonterte.

I pressemeldingen avviser Sjøforsvaret at klemmene var montert feil.

«Etter oppspenningen lå alle vaierklemmer rett vei med seks klemmer på hver vaier. Både firmaet som leder arbeidet på stedet og egne kontrollører har verifisert dette».