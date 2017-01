Forsvarets største skip forsinket

Logistikkfartøyet KNM Maud ligger fortsatt ved et kriserammet verft i Sør-Korea og blir tidligst levert til høsten, ett år forsinket. Fartøyet skal bidra til at den norske marinen og Natos flåtestyrker kan operere over lang tid i hjemlige og internasjonale farvann, skriver Teknisk Ukeblad.