Forsvaret: – Været skaper stor bekymring for hevingen av KNM «Helge Ingstad»

FØLG HEVINGEN: NRK sender hele bergingsaksjonen av KNM «Helge Ingstad». Grunnet den høye risikoen knyttet til operasjonen, sendes bildene med 15 minutters forsinkelse, for å få tid til å vurdere om man skal sende fra et kamera lenger unna dersom det skjer en ulykke. Du trenger javascript for å se video.