Forsvaret: – Loggen gjer inntrykk

Presseoffiser Thomas Gjesdal i Forsvaret seier dei ikkje hadde høyrt lydloggen som VG har fått innsyn i. – Den gjer inntrykk. Me avventar alle rapportar før me uttalar oss, men dersom dei viser at me må gå gjennom rutinane, er me innstilte på det.