Forsvaret satte fregatt på land med vilje

Forsvaret holdt klokken 13 en pressekonferanse om ulykken der fregatten «KNM Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet «Sola».

Representanter fra Sjøforsvaret forklarte mer om hendelsesforløpet, særlig i etterkant av ulykken. Statens havarikommisjon vil granske ulykken. Av hensyn til etterforskningen var Sjøforsvaret sparsommelig med informasjon om hvordan ulykken kunne oppstå.

Kontreadmiral Nils Andreas Stensønes forklarte at en tredje båt, en slepebåt, ikke var involvert i ulykken. Fartøyet var i transitt på vei sørover.

– Fartøyet manglet styreevne etter hendelsestidspunktet. Skipet hadde blitt påført skader over og under vannlinjen. Skadene under vannlinjen gjorde at fartøyet ikke lenger var stabilt, sier kommandør Sigurd Smith i Sjøforsvaret.

Følg direktesendingen her: Direkte: Fregatt kollidert med tankskip Du trenger javascript for å se video.

– Fare for å synke

Fregatten hadde på dette tidspunktet ikke lenger tilstrekkelig flyteevne, ifølge Smith. Det ble derfor besluttet å sette fartøyet på grunn.

– Området i nærheten er relativt bratt, med få flate områder. Vurderingen vår var at det var en overhengende fare for at fartøyet kunne skli vekk fra land og deretter synke.

Sjøforsvaret forklarer til NRK at det nå drilles bolter ned i grunnen for å få fartøyet til å ligge stabilt på grunnen.

– Fartøyet må ligge stabilt for at det senere skal kunne tømmes for vann. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta, sier kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, Torill Herland.

Deretter vil det bli aktuelt å legge magnetmatter for å tette igjen lekkasjen, opplyser Sjøforsvaret til NRK.

SLEPER: Her blir fregatten slepet inn mot land. Foto: Ole Andrè Lagmandokk / NRK

Sjøforsvaret satt inn slepebåter for å holde fregatten inn mot land og hindre det fra å kantre.

Totalt ble åtte personer i besetningen om bord KNM Helge Ingstad skadet i ulykken. Kontreadmiral Stensønes opplyste i pressekonferansen at to personer fremdeles var på Haukeland sykehus lettere skadd. Ytterligere seks personer ble sendt på legevakten. To personer var fremdeles der, men fire andre var tilbake på Haakonsvern.

Usikkerhet om sender var påskrudd

Stensønes opplyste at fregatten var et operativt fartøy.

– Ingenting tyder på at våpnene om bord kan føre til en ulykke.

Det har vært spekulert om fartøyet hadde sin AIS-sender avslått. På nettstedet Marine Traffic var fartøyet usynlig frem til ulykkestidspunktet. Kontreadmiral Stensønes forklarte at dette var normalt for marine fartøy.

– AIS er påskrudd hvis vaktsjef på skipet mener at det er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn. Men det er vanlig at AIS-senderen av avskrudd, sier Stensønes.