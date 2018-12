Forsvaret feilinformerte

KNM «Helge Ingstad» skulle aldri innom Haakonsvern, men segla innanskjærs for å øva, skriv BT. Dermed er informasjonen Forsvaret gav til NRK 12. november feil. Presse- og informasjonsoffiser Thomas Gjesdal opplyser at han først i dag blei klar over at Haakonsvern aldri var eit mål. – Det var informasjon eg oppfatta at var stadfesta, men det viser seg å vera feil. Det er sjølvsagt beklageleg og veldig uheldig.