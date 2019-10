Forsvaret ber om to nye fregattar

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vil ifølge VG mellom anna føreslå at Noreg skaffar seg to nye fregattar etter at KNM «Helge Ingstad» havarerte ved Stureterminalen i fjor haust. Forsvarssjefen legg fram sitt fagmilitære råd tysdag.