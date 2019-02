Forsvarer: – Videoen er uklar

Jørgen Riple, som forsvarer den 21 år gamle mannen som er siktet for drapet på Said Chataya, sier til BT at han har sett videoen som politiet mener viser drapet. – Det er vanskelig å se hva som skjer, og jeg ser ikke det samme som politiet, videoen er uklar, sier Riple til avisen.