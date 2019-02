Politiet har i dag avgjort å framstilla tre av dei sikta for varetektsfengsling i samband med knivdrapet på Circle K bensinstasjon ved Danmarks plass fredag.

Den drapssikta 21-åringen er ein av dei.

Siktinga for dei to andre er skjerpa frå «grov kroppskrenking» til «medverknad til grov kroppsskade», melder Vest politidistrikt. Dei er altså ikkje sikta for drap.

Den drepne er 28 år gamle Said Bassam Chataya.

BLOMAR: Søndag formiddag låg det blomar ved åstaden 28-åringen blei knivstikket. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Lukka dører

Rettsmøte gjekk for lukka dører av omsyn til etterforskinga.

Med bakgrunn i politiets risikovurderingar vil politiet vera væpna for å sikra at fengslingsmøta blir avvikla på ein trygg og god måte, heiter det i pressemeldinga frå Vest politidistrikt.

Både utanfor og inne i tingretten sto væpna vakter, og alle som skulle inn i retten måtte gjennom ein sikkerheitssluse.

– IKKJE TILFELDIG: Forsvarsadvokat for den drapssikta 21-åringen, Jørgen Riple, seier at det ikkje er tilfeldig at 21-åringen var på Circle K med drapsofferet. Foto: Leif Rune Løland / NRK Hordaland

Den drapssikta 21-åringen sin forsvarsadvokat, Jørgen Riple, avviser at det er fordi politiet meiner klienten hans utgjer ein fare.

– Eg trur ikkje politiet er redd for han.

– Er det fordi det er fare for at andre vil skade han?

– Det er naturleg å tenkje det, seier Riple.

SIKKERHEIT: Dei som skulle inn i retten måtte gjennom ein sikkerheitssluse. Foto: Leif Rune Løland / NRK Hordaland

– Ikkje tatt stilling til skuldspørsmålet

Politiet bad om at den drapssikta 21-åringen blir varetektsfengsla i fire veker. Det opplyste påtaleansvarleg Trond Eide i ein kort kommentar på veg ut av tingretten. 21-åringen samtykka til fengslinga.

Den drapssikta 21-åringen har ifølgje Riple ikkje tatt stilling til skuldspørsmålet. Ifølgje Riple har klienten hans kuttskade etter hendinga. Han ynskja ikkje å kommentere korleis skaden oppstod.

– Det var ikkje tilfeldig at avdøde, sikta og dei andre var på bensinstasjonen. Det har vore ein konflikt, seier Riple.

– Har han erkjent knivstikking?

-Eg veit svaret men kan ikkje kommentere det.

– Korleis har han det?

– Han har det tungt. Han veit at det går utover hans og avdøde si familie, seier Riple.

VÅPEN: Både utanfor og inne i Bergen tingrett sto væpna politi. Foto: LEIF RUNE LØLAND / NRK

Video viser drapet

Politiet opplyste laurdag at drapshandlinga blei filma av overvakingskamera på bensinstasjonen, og at totalt ti var sikta i saka.

– Videoen viser at den drapssikta var meir aktiv enn dei andre, sa politiadvokat Trond Eide til NRK.

Eit vitne til drapet fortalde søndag til NRK at han såg at den drapssikta slåst med og knivstakk Chataya. Men ifølge dette vitnet var ikkje andre direkte innblanda i åtaket på Chataya.

Natt til søndag blei ytterlegare to arresterte, sikta for falsk forklaring.

Totalt 12 personar er sikta i samband med drapssaka. Politiet har avgjort å sleppa fri ni av dei sikta, men for alle desse er siktinga om grov kroppskrenking eller falsk forklaring uendra.