Første test av nye brua på Flesland

I dag var det første at nokon landa på den nye terminalen på Flesland, for så å gå over til den gamle via brua som bind dei saman, opplyser flyplassjef Aslak Sverdrup. Passasjerane som kom med fly frå Hellas gjekk over brua til den gamle for å henta baggar, dette bla. for å testa brua. Dei reisande blei møtt av vakter som leia dei den rette vegen. – Det blir mykje testing framover.