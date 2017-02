Forskning viser at militær sonar plager knølhval

Knølhvalens spisemønster forstyrres av sonar fra militære båter, viser en ny studie gjennomført av Havforskningsinstituttet (ekstern lenke).

Også Forsvarets forskningsinstitutt og internasjonale institusjoner står bak studien.

Sonar er et apparat som bruker svært kraftig lyd for å lokalisere ubåter, miner og andre gjenstander under vann. Lyden er ikke hørbar for de fleste fiskearter, men hvalarter kan høre den godt.

Knølhvalen beiter med en teknikk som kalles gulping.

Den skyter fart mot en stim av småfisk eller krill, åpner munnen og tar inn store mengder vann. Vannet blir så silt ut, mens fisken blir igjen i munnen. Dette kan hvalene gjøre opp til 45 ganger i timen.

– Når hvalen blir utsatt for sonar, så vi at raten for denne gulpingen gikk merkbart ned, sier Lise Doksæter Sivle, som er hovedforfatter på studien.

Fakta om knølhval Foto: Gunnhild Laupstad Navn: Megaptera novaeangliae

Familie: Balaenopteridae

Størrelse: Opptil 15 meter og 30 tonn

Levetid: Antakelig er maksimumsalderen minst 80 år

Leveområde: Alle verdenshav. I våre farvann opptrer den i Norskehavet og i Barentshavet.

Føde: Fisk og krill

Særtrekk: Knølhvalene har store iøynefallende framsveiver som i Atlanteren vanligvis er hvite – ”megaptera” betyr ”store vinger”.

Kilde: Havforskningsinstituttet

Trodde sonar var spekkhogger

Forskerne festet brikker som henger på hvalen i 18 timer, og logger hvor dypt hvalen svømmer. I tillegg tar den opp lyd av hvalen og sonarlyden.

– Vi kunne med det analysere hvilken lyd hvalen selv laget og se når sonaren slår inn. Slik kunne vi finne ut når den gulpet, sier Sivle.

DTAG: En knølhval med såkalte Dtags festet på seg. De hvite merkene festes til hvalen og monitorerer dypet den svømmer på, lyden den selv lager og lyden fra militær sonar. Foto: 3S

13 hvaler ble undersøkt, og noen reagerte sterkere enn andre. Hunnhvaler som passet på avkom reagerte sterkere enn store hannhvaler som var aleine.

– En teori er at hvalene forbinder sonarlyden med noe skummelt. Sonarlyden kan ligne på lyden av en spekkhogger, som er en hval som kan angripe knølhval. En mor som har med seg en babyhval vil være mye mer sårbar for en spekkhogger enn en annen hval, sier Sivle.

Vil planlegge militærøvelser bedre

15–20 forskere fra ti forskjellige land var med på forskningsfartøyet, som kjørte mellom Bjørnøya og Svalbard på sommerstid mellom 2011 og 2013.

Målet var å bedre planlegge militære øvelser for å ikke forstyrre hvalen.

– Problemet er at hvalene kommer til Barentshavet ens ærend for å beite, og de beiter kontinuerlig. Hvis man har en sonarøvelse som varer i lang tid i et stort område, kan man potensielt forstyrre hvalen i å beite. Det kan medføre energitap, slik at den ikke kan utføre vandringen til tropiske strøk hvor den parer seg og føder kalver, sier Sivle.

– Kan hvalen dø?

– Det er å sette det på spissen, men den de vil ikke være i stand til å utføre den lange vandringen, da det påvirker evnen til å spise nok mat, sier hun.