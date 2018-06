Forskere meiner omega-3 gir barn skarpare hjerne

Det har vore reist spørsmål ved om fisk, og særleg feit fisk, er bra for gravide. Miljøgifter i fisken kan vera skadeleg for fostera, trur kritikarar som lege og professor emeritus Bjørn Bolann.

– Vi veit for lite om kor skadelege desse miljøgiftene er for dei minste av barna. Alt staten seier, er at fisk er sunt uansett. Eg saknar ei sterkare føre var-haldning, seier Bolann.

Men forskar Maria Wik Markhus, meiner at fordelane ved å eta fisk i svangerskapet er mykje større enn dei potensielle farane.

– Vi har aldri målt miljøgifter i fisk her på Havforskingsinstituttet over grenseverdiane som er sette, seier ho.

Omega-3 er alfa og omega

I ti år har psykologen og ernæringsfysiologen forska på samanhengen mellom feittsyra DHA, som er ein del av samleomgrepet omega-3, og hjerneutviklinga til barn.

– Vi finn at jo meir DHA mora hadde ete i svangerskapet, jo betre skåra barna på kognitive testar i eittårsalderen, fortel Stormark, som til dagleg jobbar ved Uni Research.

Fakta: Omega-3 Ekspandér faktaboks Omega-3-feittsyre (også n-3 og ω-3) er ein familie av fleirumetta feittsyrer som alle har ei dobbeltbinding på karbonatom nummer tre frå hydrokarbon-enda, den posisjonen i hydrokarbonkjeda som kallast ω-3 (omega-3).

Nokre av dei viktigaste omega-3-feittsyrene, ernæringsmessig sett, er alfalinolensyre (ALA), icosapentaensyre (EPA) og docosahexaensyre (DHA).

EPA og DHA er såkalla marine feittsyrer med litt ulik verknad. Det synest som om EPA er viktigast for hjarte- og karsykdommar, medan DHA truleg er viktigast for hjerne- og synsfunksjonar.

Forskarar i Bergen meiner no (juni 2018) å ha funne ein samanheng mellom DHA og hjerneutviklinga til barn under eitt år.

Alle menneske har begge stoffa i alle cellar i kroppen. Kroppen dannar avgrensa mengder av EPA og DHA. Derfor må kroppen tilførast omega-3-feittsyrer via kosten som feit fisk, tran, fiskeolje, kapslar eller andre produkt som inneheld desse marine feittsyrene.

Dei færraste treng tran eller kapslar med omega-3-feittsyre. For dei fleste av oss er det nok med feit fisk som pålegg eller til middag opptil tre dagar i veka.

Forskarane målte DHA-nivået i svangerskapsveke 28. Eitt år etter fødselen blei mødrene spurd om barnas evner til problemløysing; om dei kunne slå to leiker mot kvarandre, om dei byrja å leita etter vekkgøymde leiker, og liknande standardiserte spørsmål.

Forskarane meiner dei har stadfesta kor viktig denne feittsyra er som byggjestein i utviklinga til små barn.

– Rett nok er gruppa vi forska på lita, men resultata var eintydige. No håpar vi det blir forska meir på denne samanhengen. Engelske studiar tyder på at effekten av DHA òg verkar inn på barn i skulealder, seier Stormark.

LANGT LØP: Kjell Morten Stormark og Maria Wik Markhus har forska i ti år på samanhengen mellom DHA-feittsyra og hjerneutviklinga til små barn. Foto: Christian Lura / NRK

Tilrår tre fiskemåltid

– DHA kjem frå havet. For å få i seg DHA, må du anten eta fisk eller ta omega 3-tilskot, seier Markhus som jobbar ved Havforskingsinstituttet.

Ho tilrår dei same mengdene fisk som statlege matråd: Tre fiskemiddagar i veka til gravide, der halvparten bør vera feit fisk.

– Tilrådinga er 200 milligram DHA pr. dag. Et du til dømes ei skive med makrell i tomat, inneheld den heile 800 milligram DHA, seier Markhus.

Fisk to gonger i veka

Emmeline Heide er mor til Oliver på fem veker. Ho har ete fisk to gonger i veken under heile svangerskapet.

– Eg følgde råda om å eta folat og meir fisk, fortel Emmeline Heide.

Vesle Oliver og ho stiller på første møtet i barselgruppa ved Ravnanger helsestasjon på Askøy.

– Heldigvis hadde eg svigermor som serverte fiskemåltid minst to gonger i veka, seier Heide.

