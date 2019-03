Forskar på «vassen» blåkveite

Havforskingsinstituttet (HI) ønskjer bilete og prøver av blaut blåkveite etter at fleire fiskarar har meldt om vassen fisk i fangsten. HI har analysert prøver frå ti fisk, men har enno ikkje funne årsaka. Fenomenet blei også påvist på 1990-talet.