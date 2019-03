Forsinkelser på Bergensbanen

Bergensbanen er stengt mellom Vikersund og Hønefoss fordi deler av et godstog har sporet av ved Hønefoss stasjon. Ingen er skadet, melder Bane Nor. Togene på Bergensbanen går via Roa inntil videre. Bane Nor forventer forsinkelser.