Forsinkelser i togtrafikken

Godstogbrannen på Voss stasjon vil få følger i morgentrafikken, opplyser Vest politidistrikt. Nattoget fra Oslo skal hjelpe med å dytte godstoget inn Voss stasjon. – Det vil ta omtrent én time, og passasjerene må forvente å bli forsinket, sier medievakt i Bane Nor, Kjell Bakken. Den første avgangen mellom Arna og Bergen ble innstilt, men Bane Nor forventer at lokaltrafikken vil gå som normalt.