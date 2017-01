Undersøkelsene fører til full stans i helikoptertrafikken på norsk sokkel tirsdag.

I romjulen spant et helikopter rundt og tok borti dekket under landing på en ubemannet oljeplattform i Nordsjøen.

HULL: Hendelsen ga skader både på helikopterhjulene og dekket. Foto: OGP

Hendelsen skjedde 28. desember på West Franklin-plattformen på skotsk sokkel, like over grensen fra den norske.

Ulykkeshelikopteret kom fra selskapet CHC, som også hadde helikopteret som styrtet ved Turøy, og var av typen Sikorsky S-92.

Helikopteret fikk skade på hjulene, og plattformdekket fikk også store, synlige skader.

Et øyevitne har ifølge bransjenettstedet oilandgaspeople.com forklart at helikopteret måtte foreta en nødlanding, og at helikopteret spant ukontrollert rundt under landingen. Et annet vitne har forklart at han så rotorbladene skjære hull i dekket.

STOR FLENGE: Et vitne har forklart at han så helikopteret lage denne flengen i dekket på plattformen under landing. Foto: OGP

«Uventet kontrollrespons»

Helikopteret klarte til slutt å lande, og ingen av de elleve personene om bord, ni passasjerer og to fra besetningen, kom til skade.

CHC har bekreftet at helikopteret opplevde «uventet kontrollrespons under siste fasen av landingen på en offshoreplattform».

– Besetningen reagerte umiddelbart i tråd med opplæringen, og helikopteret ble landet og stengt av, sier en talsmann for CHC Helicopter til Oil and Gas People.

Selskapet har igangsatt undersøkelser av helikopteret.

– Vi har tett kontakt med helikopterprodusenten og vil holde kunder og andre operatørselskaper fortløpende orientert når det kommer nye opplysninger, sier talsmannen.

FORTØYD: Her står S-92-helikopteret fortøyd etter hendelsen på West Franklin på skotsk sokkel. Foto: OGP

Havarikommisjon koblet inn

Storbritannias statlige havarikommisjonen for luftfart, Air Accident Investigation Branch, melder at de har sendt et team til Aberdeen, der helikopteret nå er brakt i land, for å undersøke det.

Ifølge STV News fokuserer kommisjonen på å finne ut om hendelsen skyldes feil på halerotoren.

Oil and Gas People har imidlertid snakket med flere kilder i bransjen som mener en feil på halerotoren er usannsynlig. De mener den «uventede responsen» fra helikopteret enten skyldes teknisk feil eller tap av halerotoreffekt som følge av vær- og vindforhold.

INGEN TRAFIKK: Fligthradar.com viser at det tirsdag formiddag i 11-tiden ikke er helikopteraktivitet i Nordsjøen. Foto: skjermdump flightradar.com

Alle helikoptre undersøkes

Tirsdag er helikoptertrafikken både på norsk og skotsk sokkel rammet av forsinkelser grunnet undersøkelser som gjennomføres i etterkant av ulykken.

– Det skal gjøres inspeksjoner etter den hendelsen på skotsk sokkel, og vi har fått beskjed om at det må påregnes forsinkelser, sier Morten Eek, pressetalsmann i Statoil.

– Som en oppfølging av hendelsen har produsenten sendt ut et pålegg om at det skal gjøres inspeksjon av alle helikoptre av denne typen. Det vil medføre forsinkelser, sier Eek.

S-92 er den eneste helikoptertypen som driver tilbringertjeneste på norsk sokkel, etter at Super Puma ble satt på bakken etter Turøy-ulykken. Statoil har 13 Sikorsky S-92-helikoptre i flåten; seks i Bergen, to i Stavanger, to i Kristiansund og ett henholdsvis i Florø, Brønnøysund og på Statfjord B-plattformen.

– Flyprogrammet for hele uken forskyves

Mandag sendte Sikorsky ut en oppfordring om at alle helikoptrene av typen som var involvert i ulykken i Skottland undersøkes. Helikopterselskapene CHC og Bristow tar seg av undersøkelsene.

I 12-tiden tirsdag er helikopteret i Brønnøysund ferdig undersøkt, og undersøkelsene er også i gang i Bergen, opplyser Eek.

– I Bergen kan vi kanskje komme tilbake i normal trafikk i løpet av kvelden, sier han.

Han har så langt ikke fått melding om at forsinkelsene fører til produksjonsproblemer, men ansatte som skal både til og fra plattformene må trolig vente både timer og dager.

– Flyprogrammet vårt for hele uken blir forskjøvet, sier Eek.

Statoil hadde planlagt 45 flygninger tirsdag. Trolig blir bare noen få av dem gjennomført.

Eek sier Statoil avventer konklusjonene fra Skottland knyttet til hendelsen på West Franklin.

– Hendelsen undersøkes av fabrikanten, og det er de som må svare for detaljer rundt årsaksforholdet, men for oss er det viktig å få full innsikt i alle typer hendelser som kan gi erfaringsoverføring til den typen maskiner som frakter våre passasjerer, sier Eek.