Forsinkelser i drenering av vann

Arbeidet med å tømme grusbanene på Slettebakken for vann blir forsinket. Dreneringen skulle ta tre til fem dager. – En av de to kummene som skulle lede vannet vekk er i så dårlig stand at vi ikke har kunnet jobbe i den, sier Kolbjørn Akervold i Bymiljøetaten. Arbeidet ferdigstilles dermed etter fellesferien.