Formannskap stør kraftsamanslåing

Formannskapet i Kvinnherad gjekk i går inn for å slå saman Fjelberg Kraftlag og Haugaland Kraft. Dei sette som vilkår for samanslåinga at kommunen får høve til å få utbetalt eigardelen sin på om lag 30 millionar kroner, om Stiftelsestilsynet godtek prosessen.