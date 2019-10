Forlot FrP sitt styremøte i protest

To FrP-medlemmer valgte i kveld å boikotte styremøtet i sitt eget parti i protest mot lokallagsleder Christoffer Thomsen, skriver BT. Ifølge avisen skal Thomsen sin stemme under møtet ha vært avgjørende for at Monstad fikk en betalt stilling på 50 prosent i bystyret, selv om partiet ønsket noe annet. Verken Monstad eller Thomsen vil kommentere saken til NRK i kveld. De viser til at de ikke refererer fra interne møter.