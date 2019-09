Forhandlingsmøte på Askøy i kveld

– Eg trur det blir krevjande, seier forhandlingsleiar i Høgre, Yngve Magnus Fosse. Askøy Høgre, Frp, KrF, Pensjonistpartiet og Sp skal ha møte i 19-tida i kveld. Han seier at dei ikkje utelukkar samarbeid med Askøylisten. – Det viktigaste no er at me får på plass eit styringsdyktig fleirtal, seier han.