Forhandlingar avslutta for i kveld

I mange timar har samarbeidspartia i dagens fylkesting – Ap, Sp, KrF og SV – forhandla med MDG og Venstre for å sikre eit breitt fleirtal i nye Vestland fylke. Ifølge Venstre er samtalane ferdige for kvelden, men vil halda fram utover veka. Geir Kjell Andersland (V) kallar samtalane for konstruktive, medan Natalia Golis (MDG) seier forhandlingane er krevjande.