Foreslår å legge ned tingretter

En kommisjon som har evaluert den norske tingrettsstrukturen foreslår å legge ned to av tre tingretter. I Hordaland foreslår Domstolkommisjonen å at en del av Hardanger tingrett går inn i Bergen tingrett. Den andre delen foreslår de at skal gå inn i Haugalandet og Sunnhordland tingrett, med sete i Haugesund, skriver Adresseavisa.