Førerkortbeslag i Sveio

UP beslagla førerkortet til en mann i begynnelsen av 20-årene under en fartskontroll i Sveio. Bilen mannen kjørte ble målt til en fart på 84 kilometer i timen i 60-sonen på stedet. Det gjorde at mannen fikk 10 prikker i førerkortet.